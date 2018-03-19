Песков: Лондону предстоит подкрепить свои обвинения по делу Скрипаля или извиниться

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Лондону рано или поздно придется либо подкрепить свои голословные обвинения в адрес Москвы по инциденту с отравлением в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля какими-то доказательствами, либо принести извинения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя данную ситуацию, он отметил, что не стал бы говорить об "обострении отношений с Западом". "В данном случае речь идет о совершенно труднообъяснимом, с непонятной мотивацией, безосновательном клеветническом потоке в отношении России со стороны руководства Великобритании," - считает он.

"Нам понятна солидарность [других стран с Великобританией] - и евроатлантическая, и другая, - но рано или поздно за эти голословные обвинения придется отвечать. Нужно будет или их чем-то подкрепить - какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения", - сказал представитель Кремля.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия отвергает любую свою причастность к инциденту.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявила персона нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.