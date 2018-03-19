Песков: обострение отношений РФ с Западом не влияет на формирование нового кабмина

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Конфликтные ситуации на международной арене не повлияют на внутренние процессы в РФ, в том числе, на формирование нового кабмина, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Говорить о каком-то существенном влиянии международной повестки на эти темы вряд ли приходится. Здесь абсолютная самодостаточность, поэтому говорить о том, что какие-то конфликтные ситуации могут повлиять на те или иные внутрироссийские процессы вряд ли возможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли повлиять на формирование президентом новой команды правительства обострение отношений с Великобританией и некоторыми странами Запада.

Песков отметил, что у президента есть "абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны", и этот план "уже рамочно начал оформляться с выпуском перечня поручений президента, на основе которых будет в том или ином виде подготовлена такая дорожная карта".

"Наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах - на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей, которые предстоит открыть", - резюмировал представитель Кремля.

Владимир Путин в воскресенье объявил о начале предметной работы по формированию будущего правительства. Отвечая на вопрос ТАСС о том, когда глава государства намерен формировать новый состав правительства, Путин напомнил, что "все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок". "Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать", - сказал он.

В свою очередь Песков добавил, что российское общество консолидировано вокруг планов развития страны, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, а не из-за нападок извне, в том числе со стороны Великобритании.

Отвечая на вопрос, сказалась ли ситуация вокруг обвинений в адрес РФ со стороны Великобритании по делу об отравлении в Солсбери на сплочении россиян перед выборами, Песков отметил, что российское общество и так максимально консолидировано. "И консолидировано оно не на фоне чьих-то нападок, а скорее вокруг планов по дальнейшему развитию страны. И результаты выборов это максимально красноречиво продемонстрировали", - сказал представитель Кремля.