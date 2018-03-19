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Песков: Путин встретится с кандидатами, баллотировавшимися в президенты на выборах-2018

Политика
19 марта, 12:36 UTC+3 МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь президента также сообщил, что Путин "примет сопредседателей предвыборного штаба"

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с кандидатами, баллотировавшимися на выборах главы государства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Сегодня состоится встреча Путина с кандидатами на должность президента Российской Федерации, - сказал представитель Кремля. - Он это делал и в 2012 году и такая же встреча состоится сегодня. Он только вчера, общаясь с прессой, сказал что имеет ввиду такую встречу провести".

При этом Песков не стал давать оценочных комментариев в отношении других кандидатов. "Что касается потенциала кандидатов, не могу вам ответить на этот вопрос - это целиком и полностью прерогатива президента России, избранного президента. По крайней мере, диалог с ними он намерен поддерживать", - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что на вторую половину дня в президентском графике запланировано еще несколько встреч. В частности, по его словам, Путин "примет сопредседателей предвыборного штаба, с ними более обстоятельно пообщается". "Вчера в штабе он общался, такое краткое общение на ногах. Но они решили вчера, что лучше сесть и поговорить поподробнее", - добавил он.

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