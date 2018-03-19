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Путин принимает телефонные поздравления с победой на выборах президента РФ

Политика
19 марта, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Главу государства, в частности, уже поздравил казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принимает телефонные поздравления с переизбранием на пост главы государства, среди поздравивших президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и ряд западных лидеров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Президент работает, он сегодня где-то с 10 утра проводит целую серию телефонных разговоров. Мы уже сообщили о разговоре с президентом Казахстана Назарбаевым. Будем дальше вас информировать, готовим такую сводную информацию по другим", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "телефонных разговоров много". "Разумеется, главным образом, речь идет о поздравлениях, которые в эти дни получает президент России", - уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента рассказал, что "от западных стран есть поздравления" и пообещал дать обобщенную информацию по телефонным разговорам. Отвечая на уточняющий вопрос, Песков добавил, что телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй не запланировано. 

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Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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