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Явка избирателей на выборах в Подмосковье составила 63,6%

Политика
19 марта, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

По данным избиркома, цифра на 2,4% больше, чем на прошлых выборах

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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Явка избирателей в Московской области на президентские выборы 18 марта составила 63,6%. Об этом в понедельник сообщила журналистам председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова.

"Уже сейчас мы можем говорить, что явка избирателей на выборах президента РФ составила 63,63%, что больше на 2,4% аналогичных выборов в 2012 году", - сказала она.

Она отметила, что высокая явка на выборах президента РФ в этом году стала результатом совместной работы Мособлизбиркома и ЦИК, а также связана с хорошим техническим оснащением участков. По словам Коноваловой, всего на территории Московской области на выборах президента проголосовали 3,7 млн человек, в том числе около 240 тыс. граждан, которые приняли решение прийти на избирательные участки по месту пребывания в Подмосковье.

Явка избирателей на предыдущих президентских выборах 4 марта 2012 года в Московской области составила 61,35%. Всего в выборах в Подмосковье в 2012 году приняли участие 3,5 млн человек.

Выборы президента России прошли 18 марта, в них приняли участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
По данным после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов. По предварительным данным ЦИК, явка составила 67,49%. 

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