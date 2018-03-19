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В избиркоме Крыма назвали ожидаемой реакцию президента Украины на итоги выборов в регионе

Политика
19 марта, 13:14 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Петр Порошенко ранее заявил, что выборы не соответствуют реальному положению дел

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Реакция президента Украины Петра Порошенко на итоги голосования в ходе выборов президента РФ в Крыму является ожидаемой, но не имеет никакого значения для жителей региона, уверен председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев.

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Порошенко заявил, что результаты на выборах президента РФ в Крыму не соответствуют реальному положению дел, а обнародованные официальные данные выборов "являются ни чем иным, как фальсификацией". Само их проведение на территории Крыма, по мнению Порошенко, также является незаконным. По его словам, Киев продолжит усилия в рамках международных организаций и судебных инстанций с целью добиться признания фактов "грубого нарушению прав человека в Крыму". Он также призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Москву.

"Я еще раз могу повториться, что подобное заявление не является для нас каким-то новым откровением. Это все в духе украинских властей", - сказал корреспондент ТАСС Малышев. "Для Крыма абсолютно не имеет никакого принципиального значения мнение Порошенко. Пусть он тешит себя такими мыслями. Видимо, весеннее обострение действует на президента сопредельного государства", - добавил он.

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Выборы президента России в Крыму 18 марта проходили впервые. Явка превысила 71%. Малышев полностью отверг заявления Порошенко в завышении явки избирателей по Крыму. "Та явка, которая показана на выборах в Крыму, - это действительные цифры, которые абсолютно и полностью соответствуют числу крымчан, которые пришли на избирательные участки", - сказал собеседник ТАСС.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны 18 марта 2014 года. 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Киев отказался признавать Крым частью России.

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