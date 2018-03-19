Лавров во время визита в Токио пригласит своего японского коллегу посетить Москву

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Токио, который состоится 20-21 марта, пригласит своего японского коллегу Таро Коно посетить Москву. Об этом сообщили в понедельник в российском дипведомстве.

"Министр иностранных дел России Лавров пригласит своего японского коллегу Коно посетить нашу страну", - сказали в министерстве.

В дипведомстве также сообщается, что Сергей Лавров на переговорах с Таро Коно в Токио укажет на риски, связанные с размещением глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

"20-21 марта министр иностранных дел России посетит Японию с рабочим визитом, - информировали в министерстве. - Планируем обмен мнениями по таким международным темам, как ситуация на Корейском полуострове, выработка новой архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР, сирийская проблематика. В очередной раз обратим внимание японских коллег на очевидные риски, связанные с размещением элементов глобальной ПРО США в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Как отметили в дипведомстве, поездка Лаврова "станет ключевым этапом подготовки предстоящего визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию". "Рассчитываем обстоятельно обсудить с японскими коллегами весь комплекс вопросов двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-японского саммита в декабре 2016 года, - сообщили на Смоленской площади. - Удовлетворены активизацией российско-японских политических контактов. Регулярный характер приобрел стратегический диалог на уровне первых заместителей министров иностранных дел, 14-й раунд которого состоится 19 апреля в Москве; на вторую половину года запланирована третья встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два".

В ходе переговоров, продолжили в МИД, планируется затронуть тематику мирного договора в контексте реализации договоренности лидеров о проработке вопросов налаживания совместной хозяйственной деятельности с Японией на южных Курильских островах. "Удовлетворены темпом и содержанием диалога на данном направлении. Идет конкретизация проектов в согласованных руководителями России и Японии пяти областях (марикультура, ветроэнергетика, создание тепличных хозяйств, утилизация мусора и организация пакетных туристических поездок). Согласовываются сроки второго заседания рабочих групп", - отметили в министерстве.

"Планируем обмен мнениями по таким международным темам, как ситуация на Корейском полуострове, выработка новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сирийская проблематика и др. Будут подробно изложены российские подходы к обеспечению региональной стабильности и безопасности, - подчеркнули в дипведомстве. - В очередной раз обратим внимание японских коллег на очевидные риски, связанные с размещением элементов глобальной ПРО США в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Также сообщается о встрече во второй половине года глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Японии в формате "2+2" .

"На вторую половину года запланирована третья встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "2+2", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.