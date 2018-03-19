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Медведев в соцсетях поздравил Путина с уверенной победой на выборах

Политика
19 марта, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Премьер разместил сообщение на своих страницах в Facebook и Twitter

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах 18 марта.

"Поздравляю Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах!" - написал глава правительства на своих страничках в Facebook и Twitter.

По предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на прошедших 18 марта выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. 

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