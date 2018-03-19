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Источник: высылаемые из Лондона дипломаты РФ вылетят в Москву спецрейсом "Аэрофлота"

Политика
19 марта, 13:24 дата обновления: 19 марта, 13:49 UTC+3

По информации собеседника агенства, спецрейс вылетит из британской столицы во вторник

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ЛОНДОН, 19 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Российские дипломаты, высылаемые из Лондона, вылетят в Москву 20 марта спецрейсом "Аэрофлота". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник российский дипломатический источник.

"Спецрейс "Аэрофлота" с дипломатами вылетит во вторник из одного из аэропортов британской столицы", - сказал собеседник. Ранее Великобритания объявила в высылке 23 российских дипломата. По словам посла РФ в Великобритании Александра Яковенко, с учетом членов семей, страну покинут около восьми десятков человек. Он также сообщил, что высылаемые дипломаты представляют около 40% состава посольства.

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Их высылка осуществляется на фоне дипломатического скандала в отношениях между Москвой и Лондоном. Его причиной стало отравление 4 марта в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в 140 км от Лондона. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. 17 марта в ответ на британские меры в отношении России МИД РФ сообщил, что Москва объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

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