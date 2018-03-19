Депутат Шхагошев: Путин вернул жителям России и Северного Кавказа чувство Родины

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, представляющий в Госдуме Кабардино-Балкарскую Республику считает, что беспрецедентное число жителей России отдали свои голоса на выборах президента в пользу действующего президента Владимира Путина, потому что он вернул им чувство Родины.

"Результаты состоявшегося голосования для Владимира Путина стали рекордными за все его президентские кампании. На мой взгляд, это связано в том числе и с тем, что он вернул чувство Родины жителям России", — заявил Шхагошев в понедельник журналистам.

По словам парламентария, "для северокавказских регионов это особенно важно". "В конце 1990-х — начале 2000-х годов годы мы на Северном Кавказе не понимали, что реально думает и какова позиция у федеральной власти по вопросу сохранения в составе РФ Северного Кавказа, когда там бесчинствовали международные террористические организации. Именно с приходом Путина в 1999 году и его личное присутствие на территории северокавказских республик расставило все по своим местам", — напомнил он. Шхагошев уверен, что "именно поэтому Северный Кавказ отдает свои голоса" Путину.

"Северный Кавказ, как ни один другой субъект нашей страны, чувствует надежность в лице Владимира Путина", — подчеркнул парламентарий.

По предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Явка составила 67,49%.