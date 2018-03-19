Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Политика
19 марта, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Предстоятель РПЦ уверен, что победа главы государства говорит о сплочении россиян разных национальностей, религий и социальных групп

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Результат Владимира Путина на выборах президента РФ свидетельствует о сплочении россиян вокруг сильного лидера, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Об этом говорится в опубликованном в понедельник поздравлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

"Ваше убедительная победа на выборах в условиях открытой и честной процедуры при высокой явке избирателей свидетельствует о сплочении вокруг вас россиян, принадлежащих к разным национальностям, религиям и конфессиям, к разным социальным и возрастным группам и даже к различным политическим взглядам", - говорится в обращении к Путину.

Смотрите также

Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что россияне разделяют видение Путина относительно перспектив и ключевых задач развития страны. "Результаты волеизъявления людей свидетельствуют о совпадении чаяний народных с Вашим видением будущего России, миролюбивой, по-настоящему суверенной державы, в которой обеспечиваются права и свободы человека в сочетании с ответственностью за сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей, сформировавших нашу нацию", - отметил он.

Патриарх пожелал избранному президенту "здравия душевного и телесного" для успешной работы на благо страны и ее жителей.

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Кирилл (патриарх) Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ширвиндт: здоровье Добронравова не вызывает опасений
2
Волгоградская область перейдет на местное время
3
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
4
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
5
Итоги выборов в Люберцах, где был зафиксирован вброс, аннулированы
6
Собчак признает, что Путин получил большинство голосов на выборах
7
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов