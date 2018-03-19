Патриарх Кирилл поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Результат Владимира Путина на выборах президента РФ свидетельствует о сплочении россиян вокруг сильного лидера, независимо от национальной и религиозной принадлежности. Об этом говорится в опубликованном в понедельник поздравлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Ваше убедительная победа на выборах в условиях открытой и честной процедуры при высокой явке избирателей свидетельствует о сплочении вокруг вас россиян, принадлежащих к разным национальностям, религиям и конфессиям, к разным социальным и возрастным группам и даже к различным политическим взглядам", - говорится в обращении к Путину.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что россияне разделяют видение Путина относительно перспектив и ключевых задач развития страны. "Результаты волеизъявления людей свидетельствуют о совпадении чаяний народных с Вашим видением будущего России, миролюбивой, по-настоящему суверенной державы, в которой обеспечиваются права и свободы человека в сочетании с ответственностью за сохранение и приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей, сформировавших нашу нацию", - отметил он.

Патриарх пожелал избранному президенту "здравия душевного и телесного" для успешной работы на благо страны и ее жителей.

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ.