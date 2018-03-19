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Аксенов: жители Крыма на выборах 18 марта продемонстрировали миру преданность России

Политика
19 марта, 13:55 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, марта. /ТАСС

Глава республики также выразил уверенность, что предстоящие годы под руководством Владимира Путина "станут годами прорывного развития России и Крыма"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Жители Крыма, поддержав на президентских выборах 18 марта действующего главу государства Владимира Путина, продемонстрировали верность своему выбору, который они сделали на референдуме за воссоединение с РФ четыре года назад.

Такое мнение высказал глава республики Сергей Аксенов.

"18 марта крымчане еще раз продемонстрировали всему миру преданность России, верность выбору, сделанному в дни Крымской весны, и полную поддержку курса нашего президента", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он также выразил уверенность, что предстоящие годы под руководством Путина "станут годами прорывного развития России и Крыма".

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Ранее сообщалось, что явка на выборах в Крыму превысила 71%.

"Крым вошел в число регионов с высокой явкой. Это свидетельствует о высокой гражданской активности крымчан. Люди ясно осознают свою ответственность за будущее Родины", - отметил Аксенов.

Глава региона также сообщил, что выборы прошли спокойно и организованно, сообщений о серьезных нарушениях нет. "Избирательный процесс был максимально открытым, демократичным и легитимным. Это подтверждают и наблюдатели, в том числе международные", - указал политик.

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