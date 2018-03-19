В ЦИК объяснили разницу в количестве избирателей в списках до и после голосования

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Разница в большую сторону в списках избирателей до и после начала голосования объясняется включением в итоговые протоколы граждан, написавших заявление о волеизъявлении по месту пребывания, некоторых категорий военнослужащих, а также лиц, находящихся за рубежом, и еще некоторых групп.

Такие разъяснения дал журналистам в понедельник зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, комментируя публикации в СМИ на эту тему.

"У нас количество избирателей на момент [начала] голосования… 107 млн 210 тыс. с хвостиком избирателей, - констатировал Булаев. - После того, как мы завершили голосование, число внесенных в списки избирателей по протоколу [составило] 108 млн 700 тыс". Он согласился, что "возникает закономерный вопрос, что произошло и откуда взялись эти избиратели дополнительно".

"Никаких дополнительных избирателей"

В качестве иллюстрации того, что такая ситуация закономерна, замглавы ЦИК рассказал, что перед голосованием на выборах президента РФ в 2012 году в списках избирателей было 106 млн 847 тыс. человек, а после завершения выборов - 109 млн 860 тыс. "Если мы возьмем выборы в Госдуму в 2016 году, то цифры в начале и при завершении голосования точно так же отличаются на величину в пределах одного или двух млн избирателей", - сообщил он.

"Это обычная практика, связанная с тем, что на начало голосования в списках избирателей, естественно, нет людей, которые написали - в данном случае в этом году - специальное заявление (о голосовании по месту пребывания - прим. ТАСС)", - указал Булаев. "Этого человека исключили из списка на избирательном участке, и он уменьшил число избирателей на данном участке", - отметил он, уточнив, что таких заявлений было несколько сотен тысяч.

Во-вторых, в списках никогда не учитываются избиратели, голосующие за рубежом: они включаются в списки по мере их прихода на избирательные участки, и это тоже несколько сотен тысяч граждан, продолжил зампред комиссии.

В третьих, существует регламентированная законом практика, "когда утром не всегда, а чаще всего почти никогда не включаются избиратели - военнослужащие по определенным обстоятельствам", информировал Булаев. Они заносятся в списки по мере того, как представитель воинской части приносит соответствующий список на избирательный участок. "Таких избирателей у нас тоже не одна сотня тысяч человек", - подтвердил замглавы ЦИК.

Еще одна группа избирателей - лица, которые получили или приобрели новую квартиру, переехали, но не прописались, выписавшись со старого места. "Естественно, он не включен ни в какой список избирателей. Если таких людей будет даже по одному на каждом избирательном участке, это будет 97 тыс. избирателей", - рассказал Булаев, отметив, что граждане редко получают или покупают квартиру, оформляя ее лишь на себя.

"Никто никаких дополнительных избирателей не включал. Мы имеем пока на рассмотрении заявление одного несчастного человека, которого спровоцировали на голосование на двух участках", - акцентировал внимание Булаев.