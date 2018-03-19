Более 99% избирателей проголосовали за Путина в самом высокогорном селе Европы в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Более 96% избирателей пришли в воскресенье на президентские выборы в самом высокогорном селе Европы - селе Куруш Докузпаринского района Дагестана, из них порядка 99% проголосовали за действующего президента РФ Владимира Путина, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии республики Магомед Дибиров.

"В селе Куруш Докузпаринского района из 547 избирателей на выборах приняли участие 529 человек (96,71%). Из них 525 человек (99,24%) свой голос отдали за Владимира Путина", - сказал Дибиров.

По его словам, оставшиеся четыре голоса (0,76%) получил кандидат от КПРФ Павел Грудинин. "Другие кандидаты в этом селе не получили ни одного голоса", - добавил собеседник агентства.

Участок № 520 в Куруше, находящийся на высоте 2560 м над уровнем моря, является самым высоко расположенным участком на Северном Кавказе и в России в целом. По данным пресс-службы администрации Докузпаринского района, в самом высокогорном селе Европы на сегодня проживают 930 человек.

Как сообщил журналистам в понедельник Дибиров, на выборах президента России в Дагестане Владимир Путин получил 90,73% голосов избирателей, таковы предварительные результаты по итогам обработки 100% протоколов. Все 1915 избирательных участков республики 18 марта отработали в штатном порядке, явка по республике составила 87,5%, сообщил Дибиров. На втором месте в Дагестане Павел Грудинин, за него проголосовали 104 288 человек (7,28%). После него расположился Борис Титов от Партии роста, за него свои голоса отдали 5 394 (0,38%) дагестанцев.

По данным избиркома Дагестана, в республике обладают правом голоса 1 млн 677 тыс. человек (население региона - около 3 млн человек), в день выборов на территории республики работали 1 тыс. 915 участков для голосования.