Медведев подписал поручения по исполнению задач, предусмотренных посланием президента

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения, расписывающие исполнение задач, предусмотренных посланием президента. Глава кабмина напомнил, что президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам Послания Федеральному собранию и по итогам Российского инвестиционного форума.

При этом срок исполнения части этих поручений выходит за срок полномочий действующего состава правительства. Медведев попросил вице-премьеров доработать вопросы, обозначенные в этих поручениях.

"Прошу в рамках своих полномочий сосредоточиться на исполнении этих поручений. Я подписал специальное поручение по линии правительства на эту тему", - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Премьер также заявил, что действующий состав кабмина должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики до окончания своих полномочий в мае.

"Понятно, что действующий состав правительства, завершающий по Конституции свои полномочия, должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики, социальной сферы в текущий период, сделать все необходимое для подготовки дальнейшего развития страны в соответствии с намеченными планами", - сказал Медведев.

Согласно Основному закону страны, правительство слагает свои полномочия перед вступившим на пост президентом. Инаугурация главы государства состоится по истечении срока действующего президента, то есть 7 мая.