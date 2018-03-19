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Сурайкин поздравил Путина с победой на выборах

Политика
19 марта, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Кандидат от партии "Коммунисты России" пожелал главе государства активной работы

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ и пожелал ему успешной реализации социальных реформ.

"Результат 76,66% - это серьезная поддержка. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы народ проголосовал с таким же результатом за социализм, но, наверное, избирателям сейчас ближе идеи Владимира Владимировича [Путина], - сказал Сурайкин в понедельник ТАСС.

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"Я хочу его [Путина] поздравить и пожелать ему активной работы на посту президента. И чтобы блок социальных задач, который он ставит, ему удалось реализовать", - добавил собеседник агентства.

Сурайкин подчеркнул, что на выборах "была тяжелая борьба" и что у него есть "вопросы [по проведению выборов] по определенным участкам и регионам".

По предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на прошедших 18 марта выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Сурайкин получает 0,68% голосов. Явка составила 67,49%.

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