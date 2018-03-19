Результаты выборов президента РФ отменили на трех участках в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Результаты голосования на выборах президента РФ отменили на трех избирательных участках в Дагестане, сообщил ТАСС в понедельник председатель избиркома республики Магомед Дибиров.

"Результаты выборов признаны недействительными еще на двух избирательных участках республики, где рассматривался вопрос об отмене итогов голосования. Таким образом аннулированы результаты по трем участкам", - сказал он. По словам Дибирова, отмена итогов выборов на трех участках практически не повлияет на окончательные результаты голосования в республике.

Ранее сообщалось, что территориальная избирательная комиссия Советского района Махачкалы признала недействительными результаты голосования на участке №1126. Кроме того, на заседаниях территориальных комиссий в Дагестанских Огнях и в Сулейман-Стальском районе проверяли законность голосования на избирательных участках №380 и №1284 соответственно.

Дибиров сообщал, что анализ материалов, в том числе видеотрансляций с избирательных участков, "свидетельствовал о том, что были допущены определенные нарушения, которые, по большому счету, могут поставить под сомнение волеизъявление избирателей".

При этом, по словам главы избиркома республики, каких-либо письменных заявлений о нарушениях на этих участках в избирательную комиссию Дагестана не поступало. Он добавил, что в день голосования 18 марта избирком региона получил одно письменное обращение - "от члена комиссии с правом совещательного голоса, в отношении которого на избирательном участке было применено физическое воздействие". Как отметил Дибиров, ход рассмотрения этих материалов находится на контроле правоохранительных органов и избирательной комиссии Дагестана.

Ранее в понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе подведения предварительных итогов голосования на выборах президента сообщила, что итоги голосования отменены на пяти участках в трех регионах, в том числе в Дагестане.