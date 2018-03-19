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Путин намерен сосредоточиться на внутренних вопросах и обеспечении обороноспособности

Политика
19 марта, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Президент также заявил о необходимости повышения уровня жизни россиян и обеспечении темпов роста экономики РФ

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин главным для себя определил решение вопросов внутренней политики и обеспечения обороноспособности страны. Об этом он сообщил на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.

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"Основное, чем мы будем заниматься, - это внутренняя повестка дня: это прежде всего обеспечение темпов роста экономики РФ, придание ей инновационного характера, развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил инфраструктуры и других направлений, важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни наших граждан, - сказал он. - Это то, чему мы прежде всего и главным образом будем уделять внимание".

Путин добавил, что "есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, безопасности". "Без этого тоже не обойтись, но главное для нас - это внутренняя повестка дня", - заключил он.

Президент добавил, что в решении актуальных вопросов он рассчитывает на поддержку не только сопредседателей своего предвыборного штаба, но и всей своей большой команды. "Вам большое спасибо и надеюсь на продолжение нашего сотрудничества", - сказал Путин.

Глава государства заметил, что знает о том, что сами сопредседатели во время кампании объехали большое количество регионов, где встречались с избирателями. "Знаю, что основное, что заботит наших граждан и наших людей, - это, собственно говоря, то, что составляет основу жизни каждого человека, каждого гражданина нашей страны, это как раз те отрасли, которые вы представляете: здравоохранение, образование и наука, реальное производство", - уточнил российский лидер, добавив к этому списку инфраструктуру.

Путин предложил найти какую-либо организационную форму, чтобы продолжить работу. Он выразил надежду, что его доверенные лица будут принимать самое активное участие при выработке решений по вопросам развития страны.

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