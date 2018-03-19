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Титов поздравил Путина с победой на выборах президента России

Политика
19 марта, 15:44 UTC+3 МОСКВЫ МОСКВЫ 19, марта. /ТАСС

Бизнес-омбудсмен отметил, что не сомневался в таком результате, но не думал, что он будет настолько убедительным

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МОСКВЫ, 19 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ. Уполномоченный отметил, что не сомневался в таком результате, но не думал, что он будет настолько убедительным.

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Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей, за ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов. Явка составила 67,49%.

"Хочется поздравить Владимира Путина с этой победой. Мы, собственно, когда входили в кампанию, не сомневались в том, что она [победа Путина] будет, но победа оказалась более убедительной, чем предполагалось", - сказал он в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС. "Для нас выборы были возможностью, платформой для того, чтобы как можно больше людей узнали о нашей "Стратегии роста", поэтому для нас выборы были очень успешные", - добавил Титов.

Он отметил важность того, "чтобы политика, прежде всего экономическая, которая реализуется в стране, соответствовала сегодняшнему дню и тому уровню цен на нефть, который есть на сегодняшнем рынке". "Нам бы очень хотелось, чтобы мы провели третий раунд экономического совета при президенте, где мы бы еще раз изложили нашу позицию по этому вопросу, и там была бы выработана позиция президента и принята стратегия на ближайшее время, - сказал бизнес-омбудсмен.

Наряду с Титовым свой проект по развитию экономики в мае прошлого года главе государства представил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

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