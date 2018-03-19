Эксперты: широкая поддержка Путина в Крыму говорит о качественных изменениях в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Большое количество избирателей, проголосовавших за действующего президента РФ Владимира Путина в Республике Крым, свидетельствует о качественных изменениях, которые произошли в регионе за последние четыре года, считают опрошенные ТАСС эксперты.

По предварительным данным Избиркома Крыма, Путин набирает в республике 92,15% голосов, за него проголосовали 985,117 тыс. человек. Участие в выборах 18 марта приняли 1,069 млн человек или 71, 47% от общего числа избирателей.

"Федеральная повестка, которая реализуется в Крыму по поручению президента, поддерживается жителями региона. Это масштабные стройки: Крымский мост, трасса "Таврида", новые электростанции и новый терминал в аэропорту Симферополя. Крымчане все это видят, считают эти шаги правильными и поддержали их", - рассказал ТАСС крымский политолог, член Общественной палаты республики Андрей Мальгин.

Председатель Крымского отделения Российского союза работодателей, Александр Баталин, директор одного из крупнейших заводов в регионе - "Фиолент" - выпускающего системы корабельной автоматики, электротехнику, отметил, что в Крыму с момента вхождения в состав РФ в 2014 году начался подъем экономики. "Реально начался подъем, увеличилась оплата труда, появляются новые рабочие места, улучшается уровень жизни, и люди это видят. Крымчане поддерживали президента, и естественно, мы все победили, поскольку именно с ним мы связываем свое будущее", - сказал он.

Безоговорочная поддержка

Социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Наталья Киселева отметила, что жители полуострова впервые голосовали на выборах президента РФ после воссоединения Крыма с РФ, и сравнивать явку можно только с выборами в Госдуму, которые прошли в регионе в 2016 году.

"Здесь есть один примечательный момент - активность избирателей в Крыму на выборах президента в полтора раза превысила явку на выборах в российский парламент в регионе", - сказала она.

Высокий уровень явки и поддержки действующего главы государства Киселева связывает, прежде всего, с решением о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году.

"Каждый из жителей Крыма, который голосовал на референдуме в 2014 году, на выборах 2018 года хотел высказать личную благодарность президенту за его смелое решение о вхождении Крыма в состав РФ. Каждый голос, который отдали избиратели за Путина на выборах - это безоговорочная массовая благодарность и поддержка за то, что он четыре года назад поддержал крымчан", - пояснила она.

По мнению председателя Общественной палаты региона Григория Иоффе, люди в Крыму шли на участки, чтобы подтвердить свой выбор, сделанный в 2014 году, и для того, чтобы отдать свои голоса тому человеку, с кем они связывают решение о воссоединении Крыма с Россией.

Заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым, политолог, Александр Форманчук, в свою очередь, отметил, что высокий процент голосов, отданных за Путина в регионе является закономерным.

"Я увидел на участке живое настроение избирателей и понял, что эти цифры (по явке и поддержке Путина - прим. ТАСС)... они не являются случайными, они являются закономерными", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "крымчане хотят и дальше идти вместе с Путиным в ближайшие шесть лет по пути тех преобразований, которые в Крыму есть".

Воссоединение Крыма и РФ

Полуостров стал частью России после того, как 16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией, это произошло после февральского госпереворота в Киеве.

На референдуме за воссоединение в РФ высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя (явка составила 80%), 18 марта президент РФ подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.