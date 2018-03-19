Северный Кавказ на выборах превысил общероссийские показатели поддержки Путина

СТАВРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа показали на прошедших выборах президента высокую явку, большинство голосов отдали за действующего главу государства Владимира Путина. Рекордный показатель зафиксирован в Кабардино-Балкарии, где Путин набрал 93,38% голосов, это самый высокий показатель в стране.

В некоторых регионах Кавказа итоги голосования отличаются от результатов в целом по стране. Например, в Чечне тройку лидеров по итогам голосования замыкает Сергей Бабурин, а в Ингушетии Григорий Явлинский набрал вдвое больше, чем в остальном по РФ.

После обработки 99,84% протоколов по стране Владимир Путин набирает 76,66%, Павел Грудинин от КПРФ - второй с 11,80%, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,67% голосов, за ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68% и Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.

Поддержка лидера

Безоговорочным лидером голосования на Северном Кавказе стал действующий президент. В Кабардино-Балкарии Владимир Путин набрал рекордные в масштабах страны 93,38% голосов, в Чечне - 91,44%, в Дагестане - 90,73%, в Карачаево-Черкесии - 87,64%, Ингушетии - 83,17%, Северной Осетии - 81,51%, на Ставрополье - 80,55%.

По мнению депутата Госдумы от КБР Заура Геккиева, результат Путина в республике связан с его авторитетом в регионе и результативным управлением страной. "Это закономерно, это авторитет президента и то, что он сделал для государства и народа за тот период, который возглавляет страну. Надо сказать, как есть, - поднял государство с колен... [Хотя] много проблем и вопросов еще остается перед ним как перед руководителем огромного государства", - сказал Геккиев в беседе с корреспондентом ТАСС.

По мнению главы КЧР Рашида Темрезова, результат Путина стал "оценкой со стороны населения той работы, которая проводилась с 2000 года".

Тройка - разная

В то же время тройка лидеров голосования на Кавказе выглядит по-разному. Так, в Дагестане вторым стал Грудинин, на третье место, по предварительным итогам, вышел Титов. Жириновский, который входит в тройку лидеров общероссийского голосования, в Дагестане находится на пятом месте с 0,27% голосов, тогда как четвертое вышел Сурайкин.

В Чечне третьим стал Бабурин, у Жириновского - 0,25%. В Ингушетии показатель в 1% удалось преодолеть Григорию Явлинскому (2,37% голосов), который находится на четвертом месте, и Ксении Собчак (1,65%) - пятая строчка.

На Ставрополье, как и во многих других регионах Северо-Кавказского федерального округа, каждый из пяти отстающих кандидатов не набрал 1% голосов. "Думаю, что это в первую очередь связано с качеством работы штабов кандидатов с населением. Билборды, газеты - это не всегда тот путь, который доводит до избирателя. Человек делает выбор, глядя на реальные дела. Этот момент в будущем кандидатам нужно учитывать, необходимо проводить фундаментальную работу", - прокомментировал итоги голосования в регионе представитель ассоциации "Гражданский контроль" Михаил Полянский.

На выборы - как на праздник

В день голосования на Северном Кавказе открылось более 4,7 тыс. избирательных участков. На выборы жители регионов шли, как на праздник, такой атмосфера сохранялась и на участках - перед избирателями выступали творческие коллективы, были организованы ярмарки. На выборы шли семьями, на участках отметились именинники и молодожены. Старейшины своим примером показывали молодежи важность голосования, старейшей избирательницей в округе и в России стала 127-летняя Нану Шаова из Кабардино-Балкарии.

В итоге явка в регионах Северного Кавказа была достаточно высокой, рекордсменом и по этому показателю в округе стала Кабардино-Балкария с 91,8%. Остальные регионы округа показали чуть меньшую явку, но она все равно была выше общероссийской. "Мы ставили задачу сделать процесс выборов праздником, и я был приятно удивлен, что в республике это получилось. На участках был праздник, было очень много детей, это важно, потому что детские впечатления останутся надолго, и они будут активными избирателями", - отметил член ассоциации "Гражданский контроль" Омар Фаризов, комментируя явку в 89,94% в Северной Осетии.

В небольшой по численности населения Ингушетии сравнительно небольшое количество избирателей - на выборы пришли 179,7 тыс. человек (тогда как, к примеру, на Ставрополье число голосовавших превысило 1,39 млн). Однако избирательная активность была высокой - 81,96% избирателей участвовали в голосовании.

"На прошлых выборах я не видел такой активности от молодежи. Особую активность проявили молодежные советы, которые в соцсетях призывали сверстников не оставаться равнодушными. Надо отдать должное и Совету тейпов. Старейшины своим примером показывали молодому поколению, что необходимо самим выбирать свое будущее", - отметил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Самой небольшой явка была в Ставропольском крае, там она составила 73,85%. Но небольшим показатель кажется по сравнению с другими регионами округа, хотя явкой регион установил собственный рекорд, на прошлых выборах на участки пришли 60,27% избирателей. В избиркоме отмечают, что это стало результатом подготовки к выборам, изменений в выборном законодательстве, помогла и погода - в регионе в воскресенье температура местами поднималась до 24 градусов тепла.