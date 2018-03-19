Аксенов посоветовал Порошенко не вмешиваться в политические процессы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Петру Порошенко, который подверг сомнению итоги голосования в ходе выборов президента России на полуострове, не вмешиваться в политические процессы в регионе. Об этом сообщили в понедельник в правительстве республики.

Ранее глава украинского государства заявил, что результаты на выборах президента РФ в Крыму не соответствуют реальному положению дел. По его словам, Киев продолжит усилия в рамках международных организаций и судебных инстанций с целью добиться признания фактов "грубого нарушению прав человека в Крыму". Он также призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Москву.

"Крымчане <...> рекомендуют [Порошенко] просто не лезть в чужие дела и заниматься проблемами своей страны. <...> [Порошенко] пришел к власти на волне государственного переворота и гражданской войны, <...> не ему рассуждать о наших выборах и правах человека", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.

По мнению председателя крымского парламента Владимира Константинова, делая такие заявления, Порошенко демонстрирует, что не представляет реального положения дел в Крыму. "Они [власти Украины] не представляют, что происходит в Крыму, <...> идут штампы. <...> Им Крым и не нужен, <...> им просто нужно удержаться во власти", - сказал он журналистам.

Первые выборы президента РФ в Крыму

По предварительным данным, при обработке около 100% бюллетеней большинство крымских избирателей - 92,15% - поддерживают действующего главу государства Владимира Путина, за ним идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 2,2% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 1,81%. Четвертую позицию занимает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,64%. Остальные кандидаты не набрали и одного процента голосов.

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости республики и города. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.