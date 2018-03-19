Более 48 тыс. бюллетеней в Подмосковье были аннулированы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 48 тыс. избирательных бюллетеней в Подмосковье были признаны недействительными. Об этом сообщила в понедельник журналистам председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"Число недействительных бюллетеней составило 48,15 тыс., число действительных - 3,655 млн", - сказала она.

Коновалова напомнила, что результаты голосования в Московской области были аннулированы на одном участке в Люберцах, где был зафиксирован вброс.

Ранее сообщалось, что факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер подтвердился. Урна, в которую производился вброс, была опечатана, участковая комиссия решила признать недействительными все бюллетени в ней и передала свое решение в территориальную комиссию. Два члена избиркома были отстранены от работы, им грозит уголовная ответственность.

Выборы президента России прошли 18 марта. По их итогам победителем стал действующий глава государства Владимир Путин.