Путин в Подмосковье набрал 74,49% голосов избирателей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Голосовавшие 18 марта в Московской области на президентских выборах избиратели отдали Владимиру Путину 74,49% голосов. Предварительные итоги голосования сообщила журналистам в понедельник председатель областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.

"Путин Владимир Владимирович, как и по России в целом, по предварительным данным, занимает лидирующую позицию, с 74,49%. На втором месте Павел Николаевич Грудинин - 12,88%" - сказала она.

По ее словам, Владимир Жириновский набрал в Московской области 5,5%, Ксения Собчак - 2,15%, Григорий Явлинский - 1,34%, Борис Титов - 0,98%, Сергей Бабурин - 0,71% и Максим Сурайкин - 0,66%.

По мнению Коноваловой, окончательные итоги выборов по Подмосковью будут незначительно отличаться от предварительных, поскольку необработанными остались протоколы только 10 ТИК [территориальных избирательных комиссий].

В выборах президента РФ приняли участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

По данным ЦИК после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов.