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Более 4 тыс. человек проголосовали в аэропортах Московского авиаузла

Политика
19 марта, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Большинство голосов зарегистрированы в Шереметьеве

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Число граждан России, проголосовавших на избирательных участках в аэропортах Московского авиаузла превысило 4 тысячи человек. Об этом в понедельник сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"1639 проголосовало в Домодедово, в Шереметьево - 2301, Жуковский - около 100", - сказала она.

Выборы президента России прошли 18 марта, в них приняли участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

После обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов. По предварительным данным ЦИК, явка составила 67,49%.

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