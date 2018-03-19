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Более 160 тыс. человек приняли участие в наблюдении за выборами от НОМ

Политика
19 марта, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

По мнению федерального координатора "Национального общественного мониторинга" Елены Бабченковой, выборы главы государства прошли честно и в соответствии с законодательством

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 160 тыс. человек от сети независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) приняли участие в наблюдении за выборами президента РФ 18 марта. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС федеральный координатор НОМ, сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

"Более 160 тыс. человек наблюдали за выборами с помощью нашего портала НОМ и с помощью мобильного приложения для наблюдателей, в том числе при помощи веб-камер, которые были установлены на подавляющем количестве избирательных участков", - сказала Бабченкова.

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Она выразила мнение, что выборы главы государства прошли честно, открыто и в соответствии с нормами действующего закона.

Бабченкова также отметила, что эти выборы запомнятся "беспрецедентным количеством фейковых сообщений". "Можно вспомнить фейковое сообщение о вбросе в Иркутске, видео которого было опубликовано 17 марта; информацию о фейковом вбросе в Калининграде, когда бюллетень предыдущего избирателя не успел упасть в урну, а бюллетень следующего избирателя его просто подтолкнул. Наш наблюдатель подтвердил, что вброса не было", - добавила она.

Также Бабченкова заметила, что на карте нарушений "Голоса" были опубликованы старые данные о нарушениях, которые "не подтверждались и слово в слово повторяли сообщения 2013 года, не подтверждались и самими наблюдателями от "Голоса", находившимися на избирательных участках".

"Реальные нарушения тоже были, но они не носили массового и системного характера, это были единичные случаи, которые быстро устранялись", - заключила она.

О наблюдателях и выборах

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

Выборы главы государства прошли в России в минувшее воскресенье. По последним данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин набирает 76,66% голосов, а явка составила 67,74%.

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