Путин пригласил соперников по выборам к диалогу и объединению усилий в интересах страны

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил своим соперникам по выборам наладить диалог, чтобы учесть все позитивные моменты и объединять усилия для развития страны в будущем. "Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны", - заявил он на встрече с другими кандидатами, участвовавшими в электоральной кампании.

Объединение в интересах развития

"Считаю, что для всех для нас очень важно объединять усилия всех политических партий, общественных организаций, общественности в самом широком смысле слова <…> для реализации позитивной повестки дня, для решения задач, перед которыми стоит наша страна, и для преодоления тех вызовов, с которыми Россия сталкивается", - продолжил президент. Он отметил, что "могут быть [приняты] и непростые решения, это могут быть решения, требующие дополнительного объяснения". "Я очень бы хотел, чтобы мы при этом руководствовались всегда соображениями и долгосрочными интересами России и российского народа и на второй план всегда бы отодвигали групповые или партийные предпочтения", - подчеркнул Путин.

Президент обратил внимание, что всегда возникает "соблазн воспользоваться тем или другим решением власти, если оно требует дополнительного объяснения перед людьми". "Но призываю вас к таком открытому, честному диалогу, нацеленному на долгосрочные национальные интересы", -обратился глава государства к своим соперникам на прошедшей избирательной кампании.

Акцент на внутренней повестке

Глава государства выразил надежду, что на сегодняшней встрече ее участники смогут обсудить саму кампанию и меры, которые нужно принять для того, чтобы "все позитивные моменты - а их было много в ходе избирательной кампании - были учтены в будущей практической работе исполнительной и законодательной ветвей власти". Говоря о прошедшей кампании, Путин также заметил, что такие мероприятия всегда связаны с особыми эмоциями, которые иногда "перехлестывают" через край, "но так бывает практически везде".

Президент подчеркнул, что основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решении внутренних проблем страны. Среди них глава государства назвал обеспечение высоких темпов экономического роста, придание экономике инновационного характера, решение проблем здравоохранения, образования и науки, инфраструктуры, а на их базе - обеспечение роста благосостояния россиян. "Это конечная цель любой власти", - отметил Путин.

В частности, он подчеркнул необходимость устранения большого дисбаланса между размерами доходов у бедных и богатых граждан, а также сокращения числа людей, живущих за чертой бедности. "Особенно это касается тех, кто имеет работу, - добавил президент. - Не должно быть ситуаций в России, когда человек работает, но при этом получает абсолютно недостойный уровень заработной платы".

Предварительные результаты

По данным ЦИК после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.