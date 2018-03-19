Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений в Подмосковье в ходе выборов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 80 международных наблюдателей из 34 стран работали в Подмосковье на выборах президента РФ и не зафиксировали нарушений. Об этом в понедельник сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"84 международных наблюдателя из 34 стран работали на территории Подмосковья, они объезжали избирательные участки ..., кроме того, международные наблюдатели ОБСЕ из Казахстана самостоятельно объезжали избирательные участки. И нам постоянно члены участковых избирательных комиссий отчитывались, что наблюдатели на участках есть, но нарушений ... зафиксировано не было", - сказала она.

Выборы президента России прошли 18 марта. По предварительным данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов, явка составила 67,49%.