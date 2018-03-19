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Путин: РФ не будет втягиваться в гонку вооружений

Политика
19 марта, 16:27 дата обновления: 19 марта, 16:46 UTC+3

Президент отметил, что Москва настроена на конструктивные отношения с другими странами

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Москва не собирается втягиваться в новую гонку вооружений.

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"Разумеется, мы должны будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны", - сказал Путин на встрече с кандидатами в президенты РФ. Он подчеркнул: "Никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными".

Говоря об оборонных расходах, Путин напомнил, что запланировано их снижение в 2018 и в 2019 годах. "Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы", - отметил Путин.

Президент подчеркнул: "Нам нужно некоторые вещи [военные разработки] довести до логического завершения, продолжить имеющиеся разработки, о которых я еще не говорил". "Все посчитано, нам этих денег, которые мы будем выделять на эти цели, достаточно, никакого увеличения [расходов] здесь не будет, никакой гонки вооружений мы не допустим. У нас все есть, мы надежно в этом смысле обеспечены", - уверен российский лидер.

Путин добавил, что Москва будет стараться решить все проблемы с другими странами политико-дипломатическими средствами, но при обеспечении собственных национальных интересов.

"Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы все спорные ситуации с нашими партнерами были урегулированы политико-дипломатическими средствами", - заверил Путин на встрече с кандидатами в президенты РФ.

"При этом, конечно, само собой разумеется, мы всегда из этого исходили и будем исходить: будем бороться за обеспечение своих национальных интересов", - подчеркнул глава государства. По его словам, Москва будет исходить из того, что "будем делать всю работу с нашими партнерами на взаимоприемлемой основе, относясь с уважением друг к другу и к нашим национальным интересам".

"Будем настраиваться сами и всех наших партнеров настраивать на диалог, безусловно, конструктивный. Разумеется, не от нас все зависит: это нужно, чтобы также, как в любви, - обе стороны были заинтересованы, иначе никакой любви не получается", - уточнил российский лидер.

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