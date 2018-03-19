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Мособлизбирком получил 54 жалобы в день голосования

Политика
19 марта, 16:35 UTC+3

Все они были несущественными, отметила председатель избирательной комиссии Ирина Коновалова

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Московской области получила 54 жалобы в ходе выборов 18 марта, все они оказались несущественными. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"В день голосования в избирательную комиссию Московской области поступили 54 обращения от участников избирательного процесса. Все носили разъяснительный характер, касались порядка голосования по месту нахождения, уточнения списков избирателей, порядка голосования вне помещения и уточнения места нахождения участков", - сказала она.

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Коновалова добавила, что комиссия также проверила 188 сообщений о предполагаемых нарушениях избирательного законодательства, которые появились в интернете. "Большая часть обращений не нашла подтверждения. По ряду сообщений информация отправлена в правоохранительные органы и проверяется", - прокомментировала она.

Также обращения поступали на горячую линию Мособлизбиркома 18 марта, таких звонков было 215. По словам Коноваловой, это были уточнения.

Выборы президента России прошли 18 марта. По данным после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов. По предварительным данным ЦИК, явка составила 67,49%.

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