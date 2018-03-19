МИД РФ напомнил Киеву, что обстрел гражданской инфраструктуры нарушает международное право

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российская сторона напоминает Киеву, что обстрелы гражданской инфраструктуры в Донбассе нарушают международно-правовые обязательства Украины. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ в связи с очередным докладом Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с 16 ноября по 15 февраля.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: независимость реальная или формальная? К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

В Москве разделяют призыв сотрудников миссии к сторонам конфликта "неукоснительно выполнять договоренности о прекращении огня, в том числе касающиеся отвода тяжелой артиллерии от контактной линии". "Подчеркиваем необходимость восстановления поврежденных жизненно важных объектов инфраструктуры, - обратили внимание в дипведомстве. - Перерыв в работе фильтровальных и электрических станций ежедневно ведет к лишению более полумиллиона жителей Донецка питьевой воды, электричества и отопления, ставит регион на грань экологической катастрофы".

"Хотели бы напомнить украинским властям, что обстрелы гражданской инфраструктуры являются прямым нарушением их международно-правовых обязательств", - подчеркнули в МИД.

"Принимаем к сведению информацию о сокращении числа жертв конфликта в Донбассе среди гражданского населения. Вместе с тем, статистика потерь по-прежнему шокирует - 12 убитых и 61 раненый, - отметили в дипведомстве. - Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что человеческие жертвы в результате обстрелов мирных объектов из реактивных систем залпового огня возросли в два раза. При этом наблюдателям удалось достоверно установить, что три четверти всех жертв за отчетный период пришлись именно на территории ЛНР и ДНР, и за них, вероятно, "несет ответственность правительство".

В министерстве подчеркивают, что по-прежнему "недопустимо высоким является уровень гибели гражданского населения в результате подрывов на минах, минах-ловушках и самодельных взрывных устройствах".