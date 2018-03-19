ГП не выявила нарушений, способных оказать влияние на результаты выборов президента РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов президента РФ. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"Нарушений, которые бы могли оказать влияние на результаты выборов президента Российской Федерации, не зафиксировано", - сказал он.

Обращения о фактах нарушений

Куренной добавил, что ведомство получило 18 марта 102 обращения о возможных фактах нарушений на выборах.

"В указанный день (18 марта - прим. ТАСС) в органы прокуратуры поступило 102 обращения по вопросам информационного обеспечения выборов, составления списков избирателей, незаконной агитации, большая часть которых для организации проверок в соответствии с компетенцией направлена в избирательные комиссии и органы внутренних дел", - сообщил Куренной.

"Указанные нарушения законодательства не оказали влияния на результаты выборов президента Российской Федерации", - отметил он.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что "по указанию генерального прокурора РФ Юрия Чайки для своевременного предупреждения, выявления, пресечения и устранения нарушений законодательства во всех прокуратурах субъектов РФ были созданы рабочие группы, налажен систематический обмен информацией с правоохранительными и контролирующими органами, избирательными комиссиями".

В ходе дежурства сотрудниками Генпрокуратуры обеспечивалась координация деятельности нижестоящих прокуратур и необходимое взаимодействие с Центризбиркомом и органами правопорядка. "Организовано оперативное рассмотрение всех поступивших прокурорам обращений граждан на нарушение избирательных прав с принятием при наличии оснований мер реагирования", - добавил Куренной.

Ранее в МВД России также сообщили, что органы внутренних дел не зафиксировали нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента РФ, нарушений общественного порядка.

Вместе с тем первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что с начала избирательной кампании полицией были возбуждены 13 уголовных дел. МВД также зарегистрировало 3 тыс. сообщений, так или иначе затрагивающих избирательную кампанию. Возбуждены 75 административных производств, переданы семь материалов в СК РФ для процессуальной оценки.