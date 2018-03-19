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ГП не выявила нарушений, способных оказать влияние на результаты выборов президента РФ

Политика
19 марта, 17:35 дата обновления: 19 марта, 17:49 UTC+3

Ведомство получило в воскресенье 102 обращения о нарушениях на выборах

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов президента РФ. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

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"Нарушений, которые бы могли оказать влияние на результаты выборов президента Российской Федерации, не зафиксировано", - сказал он.

Обращения о фактах нарушений

Куренной добавил, что ведомство получило 18 марта 102 обращения о возможных фактах нарушений на выборах.

"В указанный день (18 марта - прим. ТАСС) в органы прокуратуры поступило 102 обращения по вопросам информационного обеспечения выборов, составления списков избирателей, незаконной агитации, большая часть которых для организации проверок в соответствии с компетенцией направлена в избирательные комиссии и органы внутренних дел", - сообщил Куренной.

"Указанные нарушения законодательства не оказали влияния на результаты выборов президента Российской Федерации", - отметил он.

Представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что "по указанию генерального прокурора РФ Юрия Чайки для своевременного предупреждения, выявления, пресечения и устранения нарушений законодательства во всех прокуратурах субъектов РФ были созданы рабочие группы, налажен систематический обмен информацией с правоохранительными и контролирующими органами, избирательными комиссиями".

В ходе дежурства сотрудниками Генпрокуратуры обеспечивалась координация деятельности нижестоящих прокуратур и необходимое взаимодействие с Центризбиркомом и органами правопорядка. "Организовано оперативное рассмотрение всех поступивших прокурорам обращений граждан на нарушение избирательных прав с принятием при наличии оснований мер реагирования", - добавил Куренной.

Ранее в МВД России также сообщили, что органы внутренних дел не зафиксировали нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента РФ, нарушений общественного порядка.

Вместе с тем первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что с начала избирательной кампании полицией были возбуждены 13 уголовных дел. МВД также зарегистрировало 3 тыс. сообщений, так или иначе затрагивающих избирательную кампанию. Возбуждены 75 административных производств, переданы семь материалов в СК РФ для процессуальной оценки.

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