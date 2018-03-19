Встреча Путина с соперниками на выборах продлилась больше двух часов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Общение в Кремле президента РФ Владимира Путина, уверенно набирающего большинство голосов на выборах главы государства, с его соперниками по электоральной кампании заняло более двух часов. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Большая часть беседы проходила за закрытыми дверями. Начиная этот разговор Путин, в частности, предложил другим кандидатам наладить диалог, чтобы учесть все позитивные моменты и объединять усилия для развития страны в будущем. "Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны", - сказал президент.

Во встрече приняли участие все кандидаты на прошедших 18 марта президентских выборах.

По данным ЦИК после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, Путин побеждает в голосовании, набирая 76,66%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.