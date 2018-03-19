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Путин и Эрдоган отметили эффективное взаимодействие РФ и Турции в сирийском урегулировании

Политика
19 марта, 19:47 дата обновления: 19 марта, 19:52 UTC+3

Стороны выразили настрой продолжить совместную работу по укреплению сотрудничества двух стран

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отметили в понедельник в телефонном разговоре эффективное взаимодействие России и Турции в вопросах сирийского урегулирования..

"С обеих сторон выражен настрой на дальнейшую совместную работу по укреплению обоюдовыгодного российско-турецкого сотрудничества. Этому будет способствовать проведение в начале апреля с.г. очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня", - сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Турции также поздравил Путина с убедительной победой на президентских выборах, добавляет Кремль.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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