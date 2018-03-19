Волгоградский облизбирком аннулировал результаты голосования на одном участке из-за вброса

ВОЛГОГРАД, 19 марта. /ТАСС/. Итоги голосования на выборах президента России и на областном референдуме по изменению часового пояса признали недействительными на одном из участков в Волгограде из-за вброса бюллетеней. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе избирательной комиссии Волгоградской области.

"Сегодня принято решение о признании недействительными итогов голосования на избирательном участке №611 Красноармейского района города Волгограда", - говорится в сообщении.

В облизбиркоме отметили, что основанием для принятия такого решения послужила проверка по инициативе комиссии. При просмотре видеозаписи с этого избирательного участка обнаружили признаки нарушения. "На видеозаписи видно, как мужчина производит вброс бюллетеней в урну для голосования", - пояснили ТАСС в пресс-службе комиссии.

"В связи с этим, а также ввиду наличия явных признаков демонстративно-провокационных действий, в целях обеспечения безусловной достоверности результатов волеизъявления избирателей Волгоградской области принято постановление о признании итогов голосования на данном участке недействительными", - отметили в пресс-службе облизбиркома.

В Волгоградской области по итогам обработки 100% бюллетеней на выборах президента РФ победил Владимир Путин с результатом 77,56% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,73% голосов. За Владимира Жириновского (ЛДПР) свои голоса отдали 5,83% избирателей. За Ксению Собчак (партия "Гражданская инициатива") в Волгоградской области проголосовали 1,2% избирателей, остальные кандидаты не набрали больше 1% голосов.

По результатам обработки 100% протоколов референдума большинство волгоградцев (58,82%) проголосовали за смену в регионе часового пояса и перевод стрелок часов с московского времени на один час вперед. Против - 40,16% избирателей.