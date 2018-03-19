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Визит Лаврова во Вьетнам перенесен на 22-23 марта

Политика
19 марта, 21:53 дата обновления: 19 марта, 21:59 UTC+3

В МИД России уточнили, что на 23 марта намечены переговоры с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел республики Фам Бинь Минем

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам перенесен на 22-23 марта. Об этом сообщил в понедельник МИД РФ.

"В связи с изменениями в графике министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова его рабочий визит в Социалистическую Республику Вьетнам перенесен на 22-23 марта, - информировало внешнеполитическое ведомство. - На 23 марта намечены переговоры с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел СРВ Фам Бинь Минем".

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