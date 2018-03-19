Визит Лаврова во Вьетнам перенесен на 22-23 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам перенесен на 22-23 марта. Об этом сообщил в понедельник МИД РФ.

"В связи с изменениями в графике министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова его рабочий визит в Социалистическую Республику Вьетнам перенесен на 22-23 марта, - информировало внешнеполитическое ведомство. - На 23 марта намечены переговоры с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел СРВ Фам Бинь Минем".