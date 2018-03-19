В Центр примирения в Сирии поступила информация о подготовке провокации с химоружием

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Информация о готовящейся провокации боевиков с использованием отравляющих веществ поступила этим вечером на "горячую линию" российского Центра примирения в Сирии. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Вечером 19 марта на "горячую линию" российского Центра примирения поступила информация от жителя района Аль-Ванар (Восточная Гута) о готовящейся провокации боевиков с использованием отравляющих веществ", - сказал генерал.

По словам звонившего, боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) установили на крыше одного из зданий и "опробовали днем действие переделанной из промышленного обогревателя турбины, рядом с которой находились герметично закрытые емкости с отравляющими веществами".

Террористы, по мнению обратившегося в российский Центр примирения, "могут использовать данные приготовления для распыления отравляющих веществ в жилых кварталах, что приведет к большому числу пострадавших среди местных жителей".

Евтушенко подчеркнул, что в дальнейшем массовое отравление мирных жителей "будет использовано для обвинений правительственных войск в использовании химоружия против мирных граждан".

"Российским Центром примирения указанная информация принята к учету и доведена до представителей сирийских властей", - подчеркнул он.