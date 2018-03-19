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Центр по примирению: впервые за три недели не зафиксировано случаев обстрела Дамаска

Политика
19 марта, 22:03 UTC+3 МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В Восточной Гуте ситуация остается напряженной, несмотря на временное затишье

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Впервые за три недели не зафиксировано ни одного случая обстрела жилых кварталов Дамаска и его пригородов, сообщил в понедельник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

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"Впервые за последние три недели не зафиксировано ни одного случая обстрела жилых кварталов Дамаска и его пригородов. Несмотря на временное затишье в столице, ситуация в Восточной Гуте остается напряженной", - сказал Евтушенко.

Ранее военные сообщали, что жилые кварталы Дамаска и его пригороды обстреливались несколько раз в сутки. В результате атак были погибшие и раненые.

По словам Евтушенко, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Дераа.

"Так, в зоне деэскалации "Идлиб" за прошедшие сутки зафиксировано восемь нарушений, в "Южной зоне" - шесть", - сообщил генерал.

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