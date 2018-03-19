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Грызлов призвал единороссов сосредоточиться на реализации послания президента

Политика
19 марта, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

По словам председателя высшего совета "Единой России", реализация послания требует комплексного подхода, учитывающего координацию Федерального собрания и исполнительной власти

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов призвал однопартийцев сосредоточиться на реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Как сообщили в пресс-службе единороссов, в понедельник состоялось заседание бюро высшего совета партии, темой которого стало обсуждение прошедших 18 марта выборов президента, задач партии по реализации послания, а также деятельности ответственных со стороны высшего совета за направления партийной работы. В частности, Грызлов призвал коллег "сосредоточиться на реализации послания президента, а также разработать соответствующий партийный план, который планируется вынести на совместное обсуждение высшего и генерального совета партии в апреле".

"Вместе с победой нашего лидера мы входим в новый этап масштабной, усердной и сосредоточенной работы по реализации его плана", - заявил политик. По его словам, реализация послания президента требует комплексного подхода, учитывающего координацию Федерального собрания и исполнительной власти, и, по мнению Грызлова, "Единая Россия" располагает всеми возможностями для такой координации.

Глава высшего совета партии также высказал предложение организовать обсуждение вопросов технологического лидерства России в рамках задач, поставленных президентом в его послании. Одной из таких площадок может стать Общественный совет федерального партийного проекта "Локомотивы роста", полагает Грызлов. Заседание совета запланировано в Российской академии наук.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
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