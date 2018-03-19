Постпред РФ в Вене: пересмотр США линии по ДВЗЯИ ставит под вопрос проверку договора

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пересмотр США линии в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) ставит под вопрос не только будущее договора, но и усилия по созданию механизма его проверки. Об этом заявил в понедельник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на сессии рабочей группы по вопросам проверки Подготовительного комитета ОДВЗЯИ. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

По его словам, недавний отказ Вашингтона идти на ратификацию ДВЗЯИ "нанес по работе подготовительной комиссии сильнейший удар". "Для России и, я думаю, других государств, которые ратифицировали ДВЗЯИ, договор за более чем двадцать лет стал неотъемлемым элементом обеспечения международной безопасности и стабильности", - сказал дипломат.

"Пересмотр Вашингтоном линии в отношении ДВЗЯИ ставит под вопрос не только будущее договора, но и многолетние усилия по созданию его верификационного механизма, - отметил Ульянов. - Не уверены, что в этих условиях работа по формуле "бизнес как всегда" себя оправдает. Необходимо будет тщательно осмыслить качественно новую ситуацию и при необходимости подкорректировать линию дальнейших действий".

"Намерение США придерживаться пока моратория на ядерные испытания не является решением вопроса, - подчеркнул посол. - Мораторий, как известно, добровольная мера и не может никоим образом заменить юридических обязательств по договору".

В Москве вызывают серьезную озабоченность планы США сконцентрироваться на поддержке Международной системы мониторинга (МСМ) и Международного центра данных (МЦД) в ущерб инспекциям на месте.

"По сути, Вашингтон, как мы понимаем, намерен сфокусироваться только на тех направлениях, которые отвечают его утилитарным национальным интересам, - сказал дипломат. - В рамках многостороннего соглашения так не получится. Для содействия достижению целей договора необходимо продолжение постепенного и сбалансированного создания всех трех элементов режима проверки - МСМ, МЦД и инспекций на месте (ИНМ)". Все эти три элемента взаимодополняемы, равнозначны и неразделимы, "избирательный подход, которого намерены придерживаться США, неприемлем", - подчеркнул российский постпред.