Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Постпред РФ в Вене: пересмотр США линии по ДВЗЯИ ставит под вопрос проверку договора

Политика
19 марта, 22:26 дата обновления: 19 марта, 22:45 UTC+3

В этих условиях работа по формуле "бизнес как всегда" себя не оправдывает, заявил Михаил Ульянов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пересмотр США линии в отношении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) ставит под вопрос не только будущее договора, но и усилия по созданию механизма его проверки. Об этом заявил в понедельник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на сессии рабочей группы по вопросам проверки Подготовительного комитета ОДВЗЯИ. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

По его словам, недавний отказ Вашингтона идти на ратификацию ДВЗЯИ "нанес по работе подготовительной комиссии сильнейший удар". "Для России и, я думаю, других государств, которые ратифицировали ДВЗЯИ, договор за более чем двадцать лет стал неотъемлемым элементом обеспечения международной безопасности и стабильности", - сказал дипломат.

"Пересмотр Вашингтоном линии в отношении ДВЗЯИ ставит под вопрос не только будущее договора, но и многолетние усилия по созданию его верификационного механизма, - отметил Ульянов. - Не уверены, что в этих условиях работа по формуле "бизнес как всегда" себя оправдает. Необходимо будет тщательно осмыслить качественно новую ситуацию и при необходимости подкорректировать линию дальнейших действий".

"Намерение США придерживаться пока моратория на ядерные испытания не является решением вопроса, - подчеркнул посол. - Мораторий, как известно, добровольная мера и не может никоим образом заменить юридических обязательств по договору".

В Москве вызывают серьезную озабоченность планы США сконцентрироваться на поддержке Международной системы мониторинга (МСМ) и Международного центра данных (МЦД) в ущерб инспекциям на месте.

"По сути, Вашингтон, как мы понимаем, намерен сфокусироваться только на тех направлениях, которые отвечают его утилитарным национальным интересам, - сказал дипломат. - В рамках многостороннего соглашения так не получится. Для содействия достижению целей договора необходимо продолжение постепенного и сбалансированного создания всех трех элементов режима проверки - МСМ, МЦД и инспекций на месте (ИНМ)". Все эти три элемента взаимодополняемы, равнозначны и неразделимы, "избирательный подход, которого намерены придерживаться США, неприемлем", - подчеркнул российский постпред.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Белый дом заявил, что администрация не удивлена итогами президентских выборов в России
3
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
4
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
5
"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ
6
Ширвиндт: здоровье Добронравова не вызывает опасений
7
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов