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Замглавы МИД РФ обсудил с советником президента Ирака ситуацию вокруг Иракского Курдистана

Политика
19 марта, 23:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Муафак Ахмед находился в Москве в качестве наблюдателя на выборах президента России

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ситуацию вокруг Иракского Курдистана, в том числе в контексте парламентских выборов в мае в Ираке, обсудили в понедельник спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и советник президента арабской республики Муафак Ахмед. Об этом сообщили в МИД РФ.

Ахмед находился в Москве в качестве наблюдателя на выборах президента России.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с упором на развитие обстановки в Ираке и ситуации вокруг Иракского Курдистана, в том числе в контексте предстоящих в мае общеиракских парламентских выборов, а также задач постконфликтного восстановления страны", - отметили в российском дипведомстве.

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