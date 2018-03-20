Лавров обсудит в Токио реализацию двусторонних договоренностей и ситуацию вокруг КНДР

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник начинает свой рабочий визит в Токио. Как сообщили ранее в российском дипведомстве, в Японии глава МИД РФ проведет переговоры со своим коллегой Таро Коно.

Предстоящий визит Лаврова в Токио продолжит серию контактов между главами внешнеполитических ведомств и станет главным этапом подготовки предстоящего визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в мае этого года.

Ожидается, что на встрече министры иностранных дел двух стран обсудят весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, включая политическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную тематику. "Министры затронут также актуальные проблемы международной повестки дня, включая развитие ситуации на Корейском полуострове и в Сирии, сотрудничество в рамках многосторонних форматов", - указали в российском дипведомстве.

По итогам переговоров планируется подписать российско-японский план межмидовских консультаций на 2018-2019 годы.

Активизация политических контактов

В Москве обратили внимание на активизацию российско-японских политических контактов. Так, глава МИД Японии посещал Москву четыре месяца назад, в ноябре прошлого года. Кроме того, регулярный характер приобрел стратегический диалог на уровне первых заместителей министров иностранных дел, а во второй половине года состоится третья встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два". "Приветствуем интенсификацию межпарламентских контактов, - отметили в МИД РФ. - На 27 апреля этого года запланирован визит японской делегации депутатов".

Однако, несмотря на прогресс на политическом треке, ситуация в торгово-экономической сфере по-прежнему остается неоднозначной. "В 2017 году товарооборот вырос на 13,9%, составив $18,3 млрд. Однако этот показатель все еще не отвечает ни масштабам экономик двух стран, ни уровню российско-японского сотрудничества", - пояснили в министерстве.

На невысоком уровне остается и инвестиционная активность между двумя странами. Как сообщили в МИД РФ, за последние пять лет ежегодный объем прямых инвестиций из Японии в Россию сократился с $757 млн до $18 млн. В этой связи особое значение Москва придает участию Абэ в Петербургском международном экономическом форуме, которое "призвано способствовать росту торгово-инвестиционной кооперации".

Ситуация вокруг мирного договора

Одной из центральных тем на встрече Лаврова и Коно станет тематика мирного договора. С середины ХХ века Москва и Токио ведут с перерывами консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения остается проблема принадлежности южной части островов Курильского архипелага. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. При этом в Москве неоднократно заявляли, что российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В декабре 2016 года по итогам визита президента России Владимира Путина в Японию была достигнута договоренность о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Последний раунд консультаций на эту тему состоялся в прошлом месяце, российскую сторону на них представляет заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.

Как сообщили в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств двух стран будут обсуждать тему мирного договора именно в "контексте реализации договоренности о проработки вопросов налаживания совместной хозяйственной деятельности с Японией на южных Курильских островах". "Удовлетворены темпом и содержанием диалога на данном направлении, - заявили в министерстве. - Идет конкретизация проектов в согласованных руководителями России и Японии пяти областях (марикультура, ветроэнергетика, создание тепличных хозяйств, утилизация мусора и организация пакетных туристических поездок). Согласовываются сроки второго заседания рабочих групп".

В преддверии визита глава МИД РФ дал интервью японским СМИ, в котором, отвечая на вопрос о возможности создания наднационального органа по осуществлению совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных островах Курильской гряды, заявил, что необходимости в этом нет. "Мы исходим из того, что японская сторона не будет вступать в договоренности, которые будут для нее юридически неприемлемы, - пояснил Лавров. - Но сейчас рано об этом говорить, прежде чем начать что-то оформлять юридически, надо это "что-то" иметь. Мы это пока еще не согласовали, пока обсуждается пять достаточно интересных, но скромных и не очень масштабных проектов".

Риски и угрозы

Россия отмечает активизацию сотрудничества с японской стороной на международной арене. "Планируем обмен мнениями по таким международным темам, как ситуация на Корейском полуострове, выработка новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сирийская проблематика, - информировали в МИД РФ. - Будут подробно изложены российские подходы к обеспечению региональной стабильности и безопасности. В очередной раз обратим внимание японских коллег на очевидные риски, связанные с размещением элементов глобальной ПРО США в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

В декабре прошлого года правительство Японии приняло решение о размещении на севере и юго-западе главного острова страны Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore. В Москве в этой связи уже неоднократно выражали озабоченность.

Лавров в интервью японским СМИ заявил, что сотрудничество Токио и Вашингтона в военной сфере "напрямую затрагивает вопросы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации". "Глобальная система противоракетной обороны создается не для парирования угроз, исходящих от Ирана и КНДР, а для того, чтобы окружить РФ по всему периметру этими противоракетными системами, которые, по оценке наших военных, реально были нацелены на то, чтобы обесценить наш стратегический ядерный потенциал, - подчеркнул министр. - Мы об этом честно говорим нашим японским друзьям, объясняем, что для того, чтобы снять все раздражители в наших отношениях, о чем договаривались президент России и премьер-министр Японии - убирать раздражители, углублять сотрудничество, наращивать стратегические и дружественные отношения, - для того чтобы к этой цели двигаться, придется рассматривать те вопросы, которые мы сейчас обсуждаем: как сопоставлять задачи снятия проблем в наших отношениях с тем, что американская противоракетная оборона, представляющая угрозу для нас, будет находиться на японской территории".

Глава МИД РФ отметил, что Япония, безусловно, является суверенным государством, самостоятельно принимающим решения на основе своей внешней и оборонной политики. "Это в полной мере относится и к тому, на каких условиях функционирует альянс Японии с США. Ни здесь, ни в каком-либо другом случае мы не можем диктовать. Это не наши методы выступать с требованиями, ультиматумами", - указал он.

В ответ на эти высказывания Таро Коно заявил, что размещение Японией американских систем ПРО является "важным шагом для решения ракетной угрозы со стороны КНДР". "[Высказывания главы МИД РФ] бьют мимо цели", - добавил японский министр.

Гуманитарные обмены

Культурно-гуманитарные обмены являются одной из наиболее динамично развивающихся и приоритетных направлений российско-японских связей, ведь в этом году проходит перекрестный год двух стран. "В связи с этим надеемся на успешную реализацию масштабных мероприятий, которые будут способствовать углублению взаимопонимания между народами России и Японии, придадут импульс развитию двустороннего сотрудничества не только в культурно-гуманитарной, но и в политической, торгово-экономической, научно-технической и других областях", - указали в МИД РФ.

О важности этого события говорит и тот факт, что в церемонии открытия перекрестных годов, которая состоится 26 мая в Большом театре в Москве, может принять участие Абэ.