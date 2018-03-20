Высылаемые из Лондона дипломаты вылетят на родину

ЛОНДОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Российские дипломаты, высылаемые из Лондона, вылетят во вторник на родину. Как стало известно корреспонденту ТАСС из дипломатического источника, в Москву 23 российских дипломата и члены из семей отправятся на специальном рейсе авиакомпании "Аэрофлот".

Борт должен прибыть за российскими гражданами утром в один из аэропортов британской столицы и в этот же день вылететь обратно. Всего вместе с членами семей Соединенное Королевство покинут около восьми десятков человек.

Почему высылают дипломатов

Высылка дипломатов стала результатом серьезного скандала между Москвой и Лондоном. Его причиной стало отравление 4 марта в английском Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings ("Молтингс") в 140 км от Лондона. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. На этом фоне премьер-министр Великобритании 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. На сборы сотрудникам дипломатической миссии была дана неделя.

Как рассказал российским журналистам посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, они представляли около 40% от общего состава диппредставительства.

"Оно всегда было не очень большое, потому что и раньше британцы прибегали к высылкам, и поэтому штат посольства постоянно сокращался, и сейчас мы находимся в таком, я бы сказал, урезанном составе. Но дальнейшая высылка, естественно, сокращает возможности посольства, я думаю, что прежде всего, на консульском направлении", - рассказал дипломат.

"Мы будем продолжать выдавать визы, британцам не будет сложнее получить визу в Россию, речь идет только о возможном увеличении сроков их выдачи. Каких-либо ограничений для простых людей нет", - пообещал посол.

"Мир намного больше, чем Великобритания"

Яковенко отверг предположения, что высылаемые дипломаты имеют отношение к разведке. "Это такая легенда, которая активно распространяется, полная глупость", - заявил посол.

Он предупредил при этом, что из-за подобного шага британских властей время выдачи российских виз неизбежно увеличится, хотя на количественных показаниях это отразиться не должно. "На объеме выдачи виз нынешняя ситуация не отразится, пострадают только сроки, - отметил он. - Если людей физически нет, то кому заниматься обработкой документов? Вместо пяти человек остался один".

В прошлую пятницу, 16 марта, в российском посольстве прошел прием в честь дипломатов и членов их семей, которым приходится досрочно завершать загранкомандировку. "Мир намного больше, чем Великобритания, - сказал, обращаясь к ним, Яковенко. - Ваши знания и опыт, полученные в посольстве, всегда будут цениться на российской дипломатической службе".

Ответные меры

Спустя несколько дней после того, как самолет с российскими дипломатами покинет Великобританию и возьмет курс на Москву, в британскую столицу должны начать возвращаться британские дипломатические работники. В ответ "на провокационные действия" Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломата, предписав им вернуться на родину в недельный срок.

Как указали в МИД РФ, "российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", если Лондон пойдет на новые недружественные действия. О том, как правительство Терезы Мэй отреагирует на российские ответные шаги, должно стать известно уже во вторник. 19 марта премьер-министр проведет заседание Национального совета безопасности, на котором будут обсуждаться возможные новые антироссийские меры Лондона.