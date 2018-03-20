Шувалов: прошедшие в РФ выборы показали высокий уровень политического развития государства

МОСКВА, 20 марта./ТАСС/. Прошедшие 18 марта выборы президента РФ могут говорить о том, что Россия является политически развитым государством. Такое мнение высказал во вторник первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Нравится кому-то или не нравится, но так, как прошли выборы, каков итог выборов в воскресенье, можно утверждать, что мы живем в политическом плане в развитом государстве, где политические инструменты и институты не хуже, чем в большинстве развитых государств", - сказал он.

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.