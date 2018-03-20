ВЦИОМ: уровень доверия россиян к ЦИК вырос после того, как его возглавила Памфилова

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россияне стали больше доверять работе Центризбиркома России после того, как его два года назад возглавила Элла Памфилова. Об этом говорится в пресс-релизе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившем во вторник в ТАСС.

Исследование ВЦИОМ было посвящено теме работы ЦИК РФ.

Так, согласно представленным данным, 66% опрошенных россиян считают, что ЦИК действует в интересах всего общества либо большей его части. По данным опроса, 37% считает, что ЦИК действует в интересах всего общества (против 25% в 2016 году), еще 29% считают, что избирательная комиссия действует в интересах большей части населения страны (в 2016 году - 22%).

При этом 62% граждан выражают доверие председателю ЦИК Памфиловой, уровень недоверия составляет 14% (в группе от 18 до 24 лет - 28%, с плохим материальным достатком - 23%, в Москве и Санкт-Петербурге - 18%).

"Сегодня почти две трети россиян (63%) характеризуют ЦИК как орган, стремящийся сделать выборы справедливыми и демократическими, в начале 2016 года эта доля составляла 40%. Напротив, о периодических нарушениях закона со стороны ЦИК сегодня говорят вдвое реже, чем два года назад: 19% против 36% соответственно", - говорится в релизе.

Кроме того, положительно характеризуется работа по контролю за соблюдением избирательных прав россиян (60% опрошенных оценивают ее хорошо, 22% - удовлетворительно), за равенством прав всех кандидатов в президенты при ведении ими избирательных кампаний (55% и 22%), за деятельностью региональных и нижестоящих избирательных комиссий (47% и 21%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 6-7 марта 2018 года. В опросе по телефону приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

Высокий уровень доверия ЦИК

Как отмечает руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя данные исследования, за два года Элле Памфиловой не только удалось сохранить высокий личный кредит доверия, который был зафиксирован в тот момент, когда она пришла из правозащитной сферы в Центризбирком России, но и значительно повысить его.

"Она смогла за этот короткий промежуток времени создать команду, умело сочетающую отсутствие политической ангажированности с последовательной защитой прав избирателей. Сегодня мы видим у руля избирательной системы команду успешных политических менеджеров, объединенных одной целью, - провести открытые и честные выборы", - считает Львов.

По его мнению, высокий уровень доверия этому органу успешно транслируется на всю избирательную систему страны и в значительной степени определяет доверие к результатам выборов. "Безусловно, этот факт сыграл не последнюю роль в активном участии избирателей на выборах президента России 18 марта", - уверен Львов.