Нарышкин: Крым за четыре года в составе России прошел масштабный путь развития

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Крым за четыре года в сотаве России прошел путь, масштабы которого затмевают 23-летний период после распада СССР, сказал во вторник председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном годовщине референдума о воссоединении России и Крыма.

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"За четыре прошедших года полуостров прошел путь, без всяких натяжек и преувеличений, гораздо более масштабный и успешный, чем за предыдущие 23 года. Сделан значительный шаг в социально-экономическом, общественно-политическом, культурном развитии. Украинский период, хотел бы это особо подчеркнуть, останется неотъемлемой частью истории Крыма, и народная оценка этому периоду уже была дана в марте 2014 года на референдуме", - сказал он.

По словам Нарышкина, за эти годы проделана большая работа по сохранению исторического наследия полуострова. "Должен сказать, что особое внимание отныне уделяется богатейшему историческому наследию Крыма. Большой вклад в это вносят крымские историки и Российское историческое общество. Отделения в Крыму и Севастополе являются одними из самых активных среди представительств РИО", - подчеркнул председатель Российского исторического общества.

В рамках мероприятия прошла презентация двухтомника "История Крыма", созданного Институтом российской истории РАН. В обширном академическом исследовании получили отражение все периоды истории Крымского полуострова - начиная с эпохи палеолита и заканчивая событиями "Крымской весны".

"Академические историки живут в обществе и чувствуют запросы общества. Такой запрос на историю Крыма возник четыре года назад, и мы на него отреагировали. История этого края удивительна и насчитывает многие тысячелетия. Это огромный перекресток истории и культуры разных народов", - отметил директор института Юрий Петров.

Также участникам круглого стола был представлен документальный фильм проректора МГИМО Евгения Кожокина "Исмаил и его люди", посвященный просветителю, издателю и писателю Исмаилу Гаспринскому, который ввел понятия "русские мусульмане" и "русское мусульманство".