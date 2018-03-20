Результаты выборов президента РФ отменены на семи участках

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Результаты выборов президента России отменены из-за нарушений - в некоторых случаях намеренно спровоцированных - на семи избирательных участках. Об этом сообщила во вторник журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Сейчас по семи участкам отменены результаты выборов. Некоторые [нарушения] готовились осознанно, это были провокации фальсификаций", - сказала она.

Ранее Памфилова сообщила об отмене результатов выборов на пяти участках в трех регионах: Дагестане, Тюменской и Кемеровской областях. В пресс-службе ЦИК уточнили, что также отменены результаты волеизъявления в Московской области. Там в Люберцах был зафиксирован вброс бюллетеней.

Памфилова подчеркнула, что оперативно выявить нарушения позволило присутствие на участках наблюдателей. "Если бы не было живых наблюдателей в этот момент, то видеокамера это зафиксировала бы, но мы бы среагировали потом, позже, а вот присутствие там наблюдателей и их совместные действия помогли нам оперативно сработать", - отметила глава ЦИК.

Она также обратилась к общественным наблюдателям, работавшим на выборах президента РФ, с просьбой помочь "разворошить информационный мусор" и разоблачить фальсификации нарушений, которые якобы были на выборах.

Памфилова напомнила, что перед голосованием "возникло новое направление, чтобы дискредитировать выборы, подорвать доверие [к ним] - фабрикация якобы фальсификаций". "Был целый ряд моментов, когда была явная фабрикация, и на этом создавалась мусорная информационная волна, которая должна была продемонстрировать, что вот много нарушений", - пояснила глава ЦИК, приведя в качестве примера ролик о якобы вбросе на избирательном участке в Иркутске, который был смонтирован 17 марта, то есть за день до выборов.

"Разворошите этот информационный мусор, который сознательно создавали... Помогите нам отделить зерна от плевел, где есть еще громкие возгласы, что были нарушения, посмотрите внимательно, что это было такое", - призвала Памфилова наблюдателей.

"Если факты - оперативно, предварительно рассмотрите, и, если что, - к нам, мы быстро примем меры", - пояснила она. "Но, с другой стороны, назовите лжецов лжецами, дайте по рукам тем, кто нагло врет", - попросила председатель ЦИК.

Всего по всей России в день выборов голосование проходило на 97 тыс. участков.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, явка составила 67,74%. Памфилова подчеркивала, что серьезных жалоб в течение дня голосования не было зафиксировано.