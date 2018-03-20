ОП предлагает разрешить ей направлять наблюдателей на выборы всех уровней

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ предлагает законодательно предусмотреть возможность направления на выборы всех уровней наблюдателей от федеральной и региональных общественных палат. Об этом сообщил во вторник журналистам секретарь ОП Валерий Фадеев.

"Сейчас мы обсуждаем с законодателями этот опыт расширить на все выборы. Законодатели пока нас поддерживают. Я считаю, что мы должны выступить с инициативой и обратиться к законодателям, чтобы соответствующие поправки в закон об основных гарантиях избирательных были внесены", - сказал он, говоря о результатах работы общественных наблюдателей на президентских выборах 18 марта.

Секретарь ОП напомнил, что в сентябре этого года пройдет единый день голосования, в ходе которого будут избираться ряд глав регионов и депутатов законодательных собраний. "Мы считаем, что правильно, чтобы на этих выборах наблюдатели общественные тоже работали", - подчеркнул он.

Фадеев отметил, что такого же мнения придерживаются председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель комитета Государственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. Именно они осенью прошлого года внесли законопроект, разрешающий общественным палатам направлять на выборы президента наблюдателей и предусматривающий оснащение видеонаблюдением не только помещений для голосования, но и территориальных комиссий, где происходит ввод итоговых протоколов с результатами голосования в ГАС "Выборы".

Фадеев подчеркнул, что в ближайшее время "будут внесены поправки в соответствующие законы" для распространения опыта общественного наблюдения на все уровни выборов.

В ЦИК поддерживают инициативу

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в свою очередь напомнила, что муниципальные выборы в России проходят каждое воскресенье. "Выборы на муниципальном уровне, в местный совет не менее значимые для тех людей, которые живут на конкретных [территориях]", - заметила она.

По мнению главы ЦИК, общественное наблюдение должно стать "тотальным явлением на любых выборах, независимо от их масштаба". "Сейчас будем продумывать законодательное и правовое обоснование, надо сделать все возможное, чтобы сохранить потенциал общественников и дальше поддерживать и развивать", - сказала она.

Памфилова отметила, что при Администрации президента создана рабочая группа по совершенствования избирательного законодательства, в которую вошли представители ЦИК, Госдумы, Совета Федерации, партий, экспертного сообщества. "Конечно, сейчас мы по итогам выборов продолжим эту работу", - сказала она.

Ранее Памфилова сообщила, что на прошедших выборах на участках работало порядка 150 тыс. наблюдателей от ОП РФ и региональных общественных палат. Они представляли 1,8 тыс. общественных организаций.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, явка составила 67,74%.