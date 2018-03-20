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Кремль не считает отсутствие поздравления от Трампа в адрес Путина недружественным шагом

Политика
20 марта, 12:17 дата обновления: 20 марта, 12:35 UTC+3

Пресс-секретарь президента отметил, что "утро вечера мудренее"

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Отсутствие поздравления с победой на выборах от президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина не является недружественным шагом, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, добавив, что "утро вечера мудренее".

"Не нужно считать это недружественным шагом. Путин остается открыт для нормализации отношений с американскими партнерами там, где это интересно и необходимо. Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то не может позвонить в силу графика, кто-то по иным причинам - не нужно здесь ничего сгущать. И, наконец, утро вечера мудренее", - сказал Песков.

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Представитель Кремля при этом не смог сказать, поступало ли письменное поздравление от главы Белого дома. "Дело в том, что список поздравительных телеграмм, которые мы получаем по каналам МИДа, очень большой. Их очень много, и я сейчас не могу точно сказать, была ли там из Америки телеграмма", - пояснил он.

Песков рассказал, что Путин во вторник в Кремле "продолжает по телефону принимать поздравления от своих зарубежных коллег". "Некоторые телефонные разговоры сейчас проходят, будем информировать", - добавил представитель Кремля. Телефонные разговоры, по его словам, продолжатся и во второй половине дня, после встречи Путина с паралимпийцами.

Администрация президента США ранее заявила, что в Вашингтоне не вызвали удивления итоги президентских выборов в России. "Мы не удивлены итогами выборов", - сказал в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. По его словам, телефонная беседа Трампа с Путиным пока не планируется.

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