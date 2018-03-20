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Песков прокомментировал заявления СМИ о том, что РФ должна "заплатить" за действия в Сирии

Политика
20 марта, 12:40 дата обновления: 20 марта, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Россия платит по своим счетам, но не собирается оплачивать чужие, сказал пресс-секретарь главы государства

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. В Кремле назвали маниакальными попытки ряда зарубежных стран все время заставить Москву "заплатить" за те или иные ее действия на международной арене.

Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ со ссылкой на представителя администрации главы Белого дома слова о том, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом вопрос о том, как заставить Россию заплатить за ее действия в Сирии и поддержку Ирана в Йемене.

"Конечно, можно лишний раз выразить сожаление в связи с маниакальными желаниями все время заставить Россию за что-то заплатить, которые с завидным постоянством мы видим на различных уровнях за океаном. Россия всегда платила и платит по своим счетам, но чужих счетов она оплачивать не собирается", - подчеркнул представитель Кремля.

Он при этом подчеркнул, что визит саудовского принца в Вашингтон - это вопрос двусторонних саудовско-американских отношений.

"Для нас главным является выстраивание и развитие наших добрых отношений с Эр-Риядом, реализация тех договоренностей и тех пониманий, которые были достигнуты в ходе недавнего визита в РФ короля Саудовской Аравии. Мы высоко ценим эти результаты и, безусловно, в настоящий момент мы исходим из того, что и Эр-Рияд, и Москва имеют политическую волю и намерение прилагать все усилия для того, чтобы все эти договоренности были реализованы и чтобы мы на взаимовыгодной основе развивали наши отношения", - сказал Песков.

Визит наследного принца королевства в США продлится две недели. За время поездки Мухаммед бен Сальман проведет с американской стороной встречи политического и экономического характера. Наследник саудовского престола впервые посещает США в этом статусе, наделенном им указом короля-отца в июне 2017 года. Первую зарубежную поездку он совершил в начале марта в Египет, а затем посетил Великобританию.

Первый заместитель премьер-министра, министр обороны Саудовской Аравии встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, министром торговли Уилбуром Россом, министром финансов Стивеном Мнучиным, первым заместителем госсекретаря Джоном Салливаном, выдвинутым главой государства на пост шефа американской дипломатии Майклом Помпео, лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе.

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Персоны
Трамп, Дональд Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
Страны
США Иран Сирия Йемен Россия Саудовская Аравия
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