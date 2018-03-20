Песков прокомментировал заявления СМИ о том, что РФ должна "заплатить" за действия в Сирии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. В Кремле назвали маниакальными попытки ряда зарубежных стран все время заставить Москву "заплатить" за те или иные ее действия на международной арене.

Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ со ссылкой на представителя администрации главы Белого дома слова о том, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом вопрос о том, как заставить Россию заплатить за ее действия в Сирии и поддержку Ирана в Йемене.

"Конечно, можно лишний раз выразить сожаление в связи с маниакальными желаниями все время заставить Россию за что-то заплатить, которые с завидным постоянством мы видим на различных уровнях за океаном. Россия всегда платила и платит по своим счетам, но чужих счетов она оплачивать не собирается", - подчеркнул представитель Кремля.

Он при этом подчеркнул, что визит саудовского принца в Вашингтон - это вопрос двусторонних саудовско-американских отношений. "Для нас главным является выстраивание и развитие наших добрых отношений с Эр-Риядом, реализация тех договоренностей и тех пониманий, которые были достигнуты в ходе недавнего визита в РФ короля Саудовской Аравии. Мы высоко ценим эти результаты и, безусловно, в настоящий момент мы исходим из того, что и Эр-Рияд, и Москва имеют политическую волю и намерение прилагать все усилия для того, чтобы все эти договоренности были реализованы и чтобы мы на взаимовыгодной основе развивали наши отношения", - сказал Песков. Визит наследного принца королевства в США продлится две недели. За время поездки Мухаммед бен Сальман проведет с американской стороной встречи политического и экономического характера. Наследник саудовского престола впервые посещает США в этом статусе, наделенном им указом короля-отца в июне 2017 года. Первую зарубежную поездку он совершил в начале марта в Египет, а затем посетил Великобританию. Первый заместитель премьер-министра, министр обороны Саудовской Аравии встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, министром торговли Уилбуром Россом, министром финансов Стивеном Мнучиным, первым заместителем госсекретаря Джоном Салливаном, выдвинутым главой государства на пост шефа американской дипломатии Майклом Помпео, лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе.